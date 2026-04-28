12:33, 28 апреля 2026

«Вы абсолютно правы». Соловьев и Боня провели совместный эфир. О чем они говорили?

Олег Давыдов
Кадр: Соловьёв LIVE / Rutube

Блогерша Виктория Боня стала гостьей канала «Соловьев LIVE» и побеседовала с телеведущим Владимиром Соловьевым. Они поставили точку в конфликте, который разгорелся в середине апреля, когда журналист потребовал признать Боню иностранным агентом и попросил Следственный комитет России (СКР) проверить ее деятельность.

Соловьев извинился перед Боней

Во время совместного эфира Виктория заявила, что не заслужила резких высказываний в свой адрес. После этого журналист принес ей извинения.

Во-первых, вы замечательно выглядите. Во-вторых, да, конечно, я должен извиниться. Вы абсолютно правы. Конечно, я был слишком эмоционален, и конечно, какой бы ни была мотивация за тем, о чем и почему я так говорил, — конечно, мне надо было гораздо строже относиться к своим словам, которые были сказаны в прямом эфире

Владимир Соловьевжурналист и телеведущий
Кадр: Соловьёв LIVE / Rutube

Кроме того, Соловьев сделал Боне комплимент, сказав, что она прекрасно выглядит. Он предложил ей поучаствовать в своем проекте, а также создать совместную платформу для сбора обращений граждан России к властям.

При этом Соловьев отказался извиняться за свои резкие слова в адрес премьер-министра Италии Джорджи Мелони и заявил, что его тем не менее «довольно странно записывать в главные мизогины страны». Как подчеркнул ведущий, к нему на эфиры приходит множество женщин, к которым он всегда относится с большим уважением.

Эфир телеведущего и блогерши посмотрели десятки тысяч человек

Разговор Соловьева и Бони начался 28 апреля в 10:00 по московскому времени. Их беседа транслировалась сразу на нескольких площадках: VK Видео, «Одноклассники», «МАКС», Telegram, а также на платформе «Смотрим» и видеохостинге Rutube.

В VK Видео эфир телеведущего и блогерши набрал более 80 тысяч просмотров. На Rutube за их встречей следили более 60 тысяч человек.

Соловьев призывал Следственный комитет проверить деятельности Бони

19 апреля Соловьев в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» раскритиковал Боню и попросил главу СКР Александра Бастрыкина проверить ее деятельность в сети и дать ей оценку.

Кадр: Соловьёв LIVE / Rutube

Кроме того, журналист призвал включить Боню в реестр иноагентов. «У меня также вопрос к министерству юстиции. А почему [она] до сих пор не иностранный агент?» — сказал ведущий.

Помимо этого, Соловьев обвинил блогершу в продажности и заявил, что с ее помощью «в стране раскачивают обстановку». Он вспомнил, как в 2020 году Боня в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом согласилась за деньги высказаться в соцсетях против поправок в Конституцию России.

