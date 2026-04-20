Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:53, 20 апреля 2026Интернет и СМИ

Соловьев призвал признать Боню иноагентом и попросил Бастрыкина проверить ее

Телеведущий Владимир Соловьев призвал признать Викторию Боню иноагентом
Олег Давыдов
Олег Давыдов

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российский телеведущий Владимир Соловьев призвал признать иноагентом блогершу Викторию Боню и заявил, что попросил председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина проверить ее. Об этом он сообщил в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», выпуск доступен на платформе «Смотрим».

По словам Соловьева, он попросил Бастрыкина дать оценку деятельности Бони. «У меня также вопрос к министерству юстиции. А почему [она] до сих пор не иностранный агент?» — добавил он.

Соловьев также утверждает, что с помощью Бони «в стране раскачивают обстановку». При этом телеведущий обвинил блогершу в продажности: он указал, что в 2020 году она в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом согласилась за деньги высказаться в соцсетях против поправок в Конституцию России.

Ранее Боня ответила депутату Госдумы Виталию Милонову, который назвал ее «дубайской эскортницей». Она назвала слова парламентария клеветой и заявила, что такие выражения выходят за границы допустимого.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok