Лучшая теннисистка мира Соболенко сыграла на турнире в украшениях на 10 миллионов рублей

Теннисистка Соболенко сыграла на «Ролан Гаррос» в ожерелье и серьгах за 10 млн рублей

Первая ракетка мира Арина Соболенко сыграла на турнире «Ролан Гаррос» в украшениях на 10 миллионов рублей. Подробности публикует издание Hola.

28-летняя белорусская спортсменка вышла на матч с ожерельем бренда Material Good, вдохновленным цветами грунтового покрытия кортов Открытого чемпионата Франции. Отмечается, что аксессуар украшен гранатами весом более 200 карат и бриллиантами весом 23 карата.

Кроме того, лучшая теннисистка мира надела серьги-пусеты с бриллиантовыми листьями. Общая стоимость комплекта аксессуаров составила 150 тысяч долларов (10,5 миллиона рублей).

Отмечается, что в итоге Соболенко обыграла испанку Джессику Боусас Манейро.

Ранее в мае Соболенко снялась для журнала Vogue.