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15:47, 19 июля 2026Мир

На конференции в Анкаре призвали создать союз России, Турции, Китая и Ирана

РИА Новости: На конференции в Анкаре призвали создать союз РФ, Турции, Китая и Ирана
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)
Анкара

Анкара. Фото: Matyas Rehak / Shutterstock / Fotodom

В итоговой декларации международной конференции "Союз, который предотвратит большую войну" сообщается, что создание стратегического союза России, Турции, Китая и Ирана необходимо для обеспечения глобальной безопасности. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что на конференции, которая состоялась в Анкаре, призвали создать союз России, Турции, Китая и Ирана. В итоговом документе говорится, что в нынешних условиях основой такой силы должен стать союз.

Саммит НАТО в Анкаре был фарсом, он никак не повлияет на ход конфликта на Украине. Об этом заявил военный аналитик из США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Гленна Дизена.

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