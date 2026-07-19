На конференции в Анкаре призвали создать союз России, Турции, Китая и Ирана

РИА Новости: На конференции в Анкаре призвали создать союз РФ, Турции, Китая и Ирана

В итоговой декларации международной конференции "Союз, который предотвратит большую войну" сообщается, что создание стратегического союза России, Турции, Китая и Ирана необходимо для обеспечения глобальной безопасности. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что на конференции, которая состоялась в Анкаре, призвали создать союз России, Турции, Китая и Ирана. В итоговом документе говорится, что в нынешних условиях основой такой силы должен стать союз.

Саммит НАТО в Анкаре был фарсом, он никак не повлияет на ход конфликта на Украине. Об этом заявил военный аналитик из США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Гленна Дизена.