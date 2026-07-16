Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:41, 16 июля 2026Мир

В США назвали саммит НАТО в Анкаре фарсом

Риттер: Саммит НАТО в Анкаре не изменит ситуацию в конфликте на Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Саммит НАТО в Анкаре был фарсом, он никак не повлияет на ход конфликта на Украине. Об этом заявил военный аналитик из США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Гленна Дизена.

«Украина проигрывает уже сейчас. Ничто из того, о чем договорились в Анкаре, не поможет Украине ни этим летом, ни осенью, ни зимой, пока она будет продолжает терять позиции», — сказал эксперт. Он подчеркнул, что сейчас Россия бьет по энергетической инфраструктуре Украины, и республику ждет не только тяжелая зима, но и тяжелое лето.

Как считает Риттер, для реализации технологий, которые были обещаны Киеву на саммите, потребуются годы, а сейчас у Киева нет даже противовоздушной обороны. «Анкара была фарсом. Абсолютным фарсом. Дух Анкары растворяется прямо сейчас, пока мы об этом говорим», — резюмировал он.

Ранее Трамп во время совместной конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре заявил, что США выдадут Украине лицензию на производство зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Минобороны выпустило заявление о боестолкновениях над Россией, Черным и Азовским морями
    В Венгрии начали расследование связей экс-главы МИД Венгрии с Россией
    Оператора телесуфлера Трампа обвинили в незаконном обогащении на ставках
    Москвичей предупредили о самой холодной ночи лета
    На Украине пришли в шок из-за статистики обменов телами погибших
    Новый кроссовер Lada прошел обязательные государственные краш-тесты
    Захарова заявила о распределении ЕС заказов в интересах ВСУ
    Соловьев счел неизбежной большую войну в Европе
    В Польше открылась выставка о похищенном у России золоте
    На Украине возобновились митинги против отставки министра обороны Федорова
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok