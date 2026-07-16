В США назвали саммит НАТО в Анкаре фарсом

Риттер: Саммит НАТО в Анкаре не изменит ситуацию в конфликте на Украине

Саммит НАТО в Анкаре был фарсом, он никак не повлияет на ход конфликта на Украине. Об этом заявил военный аналитик из США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Гленна Дизена.

«Украина проигрывает уже сейчас. Ничто из того, о чем договорились в Анкаре, не поможет Украине ни этим летом, ни осенью, ни зимой, пока она будет продолжает терять позиции», — сказал эксперт. Он подчеркнул, что сейчас Россия бьет по энергетической инфраструктуре Украины, и республику ждет не только тяжелая зима, но и тяжелое лето.

Как считает Риттер, для реализации технологий, которые были обещаны Киеву на саммите, потребуются годы, а сейчас у Киева нет даже противовоздушной обороны. «Анкара была фарсом. Абсолютным фарсом. Дух Анкары растворяется прямо сейчас, пока мы об этом говорим», — резюмировал он.

Ранее Трамп во время совместной конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре заявил, что США выдадут Украине лицензию на производство зенитно-ракетного комплекса Patriot.