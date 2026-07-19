Московские школьники стали призерами международной олимпиады в Китае

Московские школьники завоевали 4 медали на международной экономической олимпиаде в Китае

Московские школьники стали призерами на девятой международной экономической олимпиаде в Китае. Об этом сообщает РИА Новости.

Выпускники 11-х классов столичных школ завоевали четыре медали: одну серебряную и три бронзовые на соревнованиях (IEO-2026) в китайском городе Шэньчжэнь. Уточняется, что ученица столичного лицея «Вторая школа» имени Овчинникова Мария Тютина не только завоевала серебро, но и стала лучшей среди всех участников при выполнении заданий на финансовую грамотность.

Всего Россию представляли пять участников, один из которых не является учеником столичной школы — он также получил серебро.

Ранее московские выпускники с высокими баллами ЕГЭ пришли на пересдачу экзамена.