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15:52, 19 июля 2026Россия

Московские школьники стали призерами международной олимпиады в Китае

Московские школьники завоевали 4 медали на международной экономической олимпиаде в Китае
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)
СюжетЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Московские школьники стали призерами на девятой международной экономической олимпиаде в Китае. Об этом сообщает РИА Новости.

Выпускники 11-х классов столичных школ завоевали четыре медали: одну серебряную и три бронзовые на соревнованиях (IEO-2026) в китайском городе Шэньчжэнь. Уточняется, что ученица столичного лицея «Вторая школа» имени Овчинникова Мария Тютина не только завоевала серебро, но и стала лучшей среди всех участников при выполнении заданий на финансовую грамотность.

Всего Россию представляли пять участников, один из которых не является учеником столичной школы — он также получил серебро.

Ранее московские выпускники с высокими баллами ЕГЭ пришли на пересдачу экзамена.

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