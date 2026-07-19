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14:29, 19 июля 2026Россия

Зеленскому назвали способ завершить конфликт за сутки

Академик Дынкин: Украина может быстро закончить конфликт, выведя ВСУ из Донбасса
Анна Харитонова
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Конфликт на Украине можно окончить за сутки, если ее лидер Владимир Зеленский прикажет вывести Вооруженные силы Украины (ВСУ) с Донбасса. Об этом заявил президент ИМЭМО РАН академик Александр Дынкин, сообщает ТАСС.

Важно отметить, подчеркнул он, что Россия наступает достаточно уверенно, и Славянско-Краматорская агломерация уже «в пределах видимости» бойцов на передовой. «Поэтому, кто бы чего ни говорил, мы возьмем эту часть Донбасса», — указал эксперт.

«Мира можно было бы достичь в течение 24 часов, если бы Зеленский отдал приказ ВСУ выйти с этой территории», — заявил Дынкин.

Ранее Зеленский пожаловался на массированную атаку России по Украине.

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