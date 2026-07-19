Зеленский пожаловался на массированность атаки России по Украине

Зеленский назвал атаку Вооруженных сил России на ВПК Украины одной из самых массированных

Лидер Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ночная баллистическая атака Вооруженных сил (ВС) России на цели в Киеве была «одной из самых массированных» за специальную военную операцию (СВО). Его комментарий опубликован в Telegram-канале.

«В течение этой ночи Россия совершила одну из самых массированных баллистических атак на Киев», — говорится в его сообщении.

По его заверениям, Россией было выпущено более 40 ракет различных типов, большинство из которых по Киеву, и 120 ударных беспилотников.

Российские войска в ночь на 19 июля нанесли удар по военно-промышленным объектам и центрам логистики в Киеве, области и других городах при помощи беспилотников и высокоточного оружия. В Минобороны опубликовали изображение с надписью на фоне работающего оперативно-тактического ракетного комплекса: «Сегодня точно не финал. Заряжены и продолжаем».