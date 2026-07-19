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10:47, 19 июля 2026Бывший СССР

Зеленский пожаловался на массированность атаки России по Украине

Зеленский назвал атаку Вооруженных сил России на ВПК Украины одной из самых массированных
Анна Харитонова
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Лидер Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ночная баллистическая атака Вооруженных сил (ВС) России на цели в Киеве была «одной из самых массированных» за специальную военную операцию (СВО). Его комментарий опубликован в Telegram-канале.

«В течение этой ночи Россия совершила одну из самых массированных баллистических атак на Киев», — говорится в его сообщении.

По его заверениям, Россией было выпущено более 40 ракет различных типов, большинство из которых по Киеву, и 120 ударных беспилотников.

Российские войска в ночь на 19 июля нанесли удар по военно-промышленным объектам и центрам логистики в Киеве, области и других городах при помощи беспилотников и высокоточного оружия. В Минобороны опубликовали изображение с надписью на фоне работающего оперативно-тактического ракетного комплекса: «Сегодня точно не финал. Заряжены и продолжаем».

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