Врач назвала появляющиеся задолго до постановки диагноза «рак» тревожные симптомы

Хирург Макарова: На начальной стадии рака яичников у женщины может увеличиваться живот

Некоторые онкологические заболевания на ранних стадиях могут проявляться неспецифическими симптомами, рассказала хирург-онкогинеколог Анна Макарова. Появляющиеся задолго до постановки диагноза «рак» тревожные признаки она назвала в беседе с «Лентой.ру».

«Есть ложное убеждение, будто существует универсальный список признаков, по которым можно распознать рак, но врачи его скрывают. Все устроено сложнее. У многих онкологических заболеваний на ранних стадиях нет каких-то специфических проявлений», — объяснила Макарова.

Однако врач отметила, что некоторые признаки все-таки могут появляться в начале заболевания. В их число доктор включила усталость, которую часто связывают с недосыпом, слабость, обычно списываемую на стресс, изменения аппетита и необъяснимую потерю веса.

Макарова добавила, что при раке яичников у женщины может увеличиваться живот. Она уточнила, что речь идет не о небольшой прибавке в весе после отпуска или изменения питания — живот становится другим на ощупь. К этому симптому могут добавляться слабость, снижение аппетита и нехватка сил.

«Задача не в том, чтобы искать у себя рак по какому-то симптому. Задача — замечать изменения, которые для вас нехарактерны. Если что-то появилось, сохраняется неделями, усиливается или постепенно становится вашей новой нормой, это повод обратиться к врачу», — призвала доктор.

Ранее врачи рассказали, что головная боль может быть одним из симптомов рака мозга. Они уточнили, что заподозрить злокачественную опухоль можно, если боль становится постоянной и со временем нарастает.

