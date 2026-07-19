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15:56, 19 июля 2026Спорт

Месси обратился к болельщикам перед финалом чемпионата мира

Футболист сборной Аргентины Месси поблагодарил болельщиков перед финалом чемпионата мира
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Frank Franklin II / AP

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси обратился к болельщикам перед финалом чемпионата мира 2026 года против национальной команды Испании. Об этом сообщается на странице футболиста в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Самым прекрасным за все эти годы были не только титулы, но и сам путь. Делить с этой командой каждый день, соревноваться вместе, не сдаваться в трудные моменты и наслаждаться каждым шагом. Спасибо каждому», — написал форвард.

Нападающий также поблагодарил партнеров по команде, тренерский штаб и всех людей, которые работают над тем, чтобы сборная оставалась семьей. Месси подчеркнул, что независимо от результата финала команда уже написала историю.

Финал чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Аргентины пройдет на стадионе в Нью-Джерси (США) 19 июля. Он начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее Аргентина одержала победу над Англией в полуфинале со счетом 2:1. Месси является восьмикратным обладателем «Золотого мяча».

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