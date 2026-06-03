На ПМЭФ выставили на продажу компьютер Стива Джобса за 35 миллионов рублей

Stargift: На ПМЭФ продают компьютер Стива Джобса за 35 миллионов рублей

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) можно будет приобрести компьютер Apple II стоимостью 35 миллионов рублей, который основатель корпорации Стив Джобс лично передал другу, пионеру индустрии видеоигр Аллану Алкорну в конце 1970-х годов. Об этом «Ленте.ру» рассказали представители галереи Stargift, выставившей экспонат на продажу.

Отмечается, что лот будет представлен с 3 по 6 июня на стенде Дома семейных традиций «Кристиан» в рамках выставки «Архив времени», посвященной наследию выдающихся людей.

Выставленный на продажу артефакт относится к заре цифровой эпохи, когда зарождались техногиганты и появлялись ранние версии устройств, определивших современную экосистему, рассказали в галерее. Там добавили, что в этот период флагманская корпорация Apple была небольшим стартапом, только что выпустившим первый персональный компьютер Apple II для массового использования. Для конца 1970-х он выглядел футуристично: цельный пластиковый корпус, встроенная клавиатура и возможность подключения к обычному телевизору.

Ранний компьютер Apple II, подаренный Стивом Джобсом Аллану Алкорну Фото предоставлено «Ленте.ру» галереей Stargift

Этот релиз, как и весь последующий успех компании, стал возможен благодаря Аллану Алкорну — инженеру Atari, который когда-то принял Джобса на работу и помог ему найти первых инвесторов, сообщили «Ленте.ру» представители галереи. В знак признательности основатель Apple лично вручил коллеге экземпляр новейшего компьютера.

Указывается, что экспонат сопровождается личным письмом Алкорна, где он вспоминает момент вручения подарка, первые впечатления и забавные эпизоды: «Вскоре я начал программировать и сказал жене, что могу заставить этот компьютер делать все что угодно. Она попросила его помыть посуду или вымыть пол, но я ответил, что это невозможно. Тогда она велела убрать его из гостиной».

ПМЭФ проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» с 3 по 6 июня. Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в период трансформации мировой экономики.

