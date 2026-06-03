Киргизия захотела вернуть своих трудовых мигрантов из России

Амангельдиев: Киргизия хочет вернуть граждан, ставших трудовыми мигрантами

Для властей Киргизии задачей номер один в настоящее время стало возвращение на родину граждан республики, которые стали трудовыми мигрантами. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил первый заместитель председателя кабинета миннистров постсоветской республики Данияр Амангельдиев.

Отвечая на вопрос о ситуации с дефицитом рабочей силы в Киргизии, Амангельдиев подтвердил, что Бишкек поставил цель вернуть домой сограждан, которые находятся в трудовой миграции.

«Сегодня [в Киргизии] создаются благоприятные условия, повышается средняя зарплата. А сегодняшние трудовые мигранты — это специалисты, которые получили навыки за рубежом, и они востребованы на родине. В этом направлении предпринимаются серьезные шаги. В частности, льготное финансирование ипотеки для таких граждан. Реализуется большая программа поддержки», — пояснил он.

В конце февраля стало известно, что в мигрантах из Средней Азии оказалась заинтересована Великобритания. Она уже смягчила визовые требования для кадров из Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. Наиболее острую потребность в рабочих руках испытывает сектор сельского хозяйства Соединенного Королевства.