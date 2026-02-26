Реклама

Великобритания захотела привлечь к себе мигрантов из Средней Азии

Великобритания заинтересована в трудовых мигрантах из Средней Азии
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Великобритания заинтересована в трудовых мигрантах из Средней Азии, поэтому смягчила визовые требования для кадров из Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. Об этом пишет Русская служба «Би-би-си» (BBC).

«У Британии возникла потребность в трудовых мигрантах из-за пределов Европы, особенно в сельском хозяйстве (...) В последние несколько лет по сезонным рабочим визам в Британию приезжали около десяти тысяч жителей Центральной Азии», — сообщают авторы материала.

Так журналисты объясняют возвращение интереса Великобритании к региону Средней Азии. 26 февраля в Лондоне состоится встреча глав МИД Великобритании, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Туркмении. Помимо других причин, авторы отмечают высокую заинтересованность Лондона в полезных ископаемых, добываемых в Центральной Азии.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев писал, что целью Казахстана во внешней политике является обретение статуса транзитного и логистического коридора, который соединит Азию с Европой.

