Раскрыты новые подробности назначения представителя ЕС по диалогу с Россией

Le Monde: ЕС обсуждает назначение высокого представителя по диалогу с Россией

Европейский союз (ЕС) обсуждает идею назначения высокого представителя по вопросам диалога с Россией на протяжении нескольких недель. Об этом сообщает Le Monde.

При этом, как отмечает издание, в некоторых европейских странах уверены, что этот проект успехом не увенчается, поскольку Россия якобы «не будет вести переговоры с [европейским] бюрократом».

По данным газеты, именно такого мнения придерживается Франция.

Уточняется, что в качестве возможных кандидатов на эту роль уже звучали имена бывших канцлеров Германии Герхарда Шредера и Ангелы Меркель, бывшего премьера Италии Марио Драги, главы Евросовета Антониу Кошты, главы евродипломатии ЕС Каи Каллас, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Финляндии Александра Стубба.

Ранее стало известно, что страны Европы, подталкиваемые Францией, ищут возможности возобновить диалог с Россией. Отмечается, что Европа намерена открыть политический канал коммуникаций с Россией, помимо того, который сохраняется между Россией и НАТО.