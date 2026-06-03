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17:08, 3 июня 2026Мир

Раскрыты новые подробности назначения представителя ЕС по диалогу с Россией

Le Monde: ЕС обсуждает назначение высокого представителя по диалогу с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: JP Black / LightRocket via Getty Images

Европейский союз (ЕС) обсуждает идею назначения высокого представителя по вопросам диалога с Россией на протяжении нескольких недель. Об этом сообщает Le Monde.

При этом, как отмечает издание, в некоторых европейских странах уверены, что этот проект успехом не увенчается, поскольку Россия якобы «не будет вести переговоры с [европейским] бюрократом».

По данным газеты, именно такого мнения придерживается Франция.

Уточняется, что в качестве возможных кандидатов на эту роль уже звучали имена бывших канцлеров Германии Герхарда Шредера и Ангелы Меркель, бывшего премьера Италии Марио Драги, главы Евросовета Антониу Кошты, главы евродипломатии ЕС Каи Каллас, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Финляндии Александра Стубба.

Ранее стало известно, что страны Европы, подталкиваемые Францией, ищут возможности возобновить диалог с Россией. Отмечается, что Европа намерена открыть политический канал коммуникаций с Россией, помимо того, который сохраняется между Россией и НАТО.

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