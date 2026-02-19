Реклама

Бывший СССР
16:03, 19 февраля 2026Бывший СССР

Токаев назвал одну цель внешней политики Казахстана

Токаев: Цель Казахстана — стать крупным транзитным и логистическим коридором
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Цель Казахстана — стать крупным транзитным и логистическим коридором, который соединит Азию и Европу. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в статье для The National Interest.

«Наша цель ясна: стать крупным транзитным и логистическим коридором, соединяющим Азию и Европу, и одновременно построить современную экономику, основанную на технологиях, инновациях и человеческом капитале», — подчеркнул он.

Лидер Казахстана также отметил, что усилия республики по внедрению новых технологий являются частью стратегии по построению конкурентоспособного государства.

В этой же статье Токаев объяснил поддержку решения президента США Дональда Трампа о создании Совета мира. По его словам, это предложение является новаторским, так как предлагает концепцию мира через устойчивое экономическое развитие.

