Токаев объяснил поддержку одного решения Трампа

Токаев: Совет Мира Трампа делает иррациональными новые конфликты

Совет Мира, созданный по инициативе президента США Дональда Трампа, делает новые конфликты между странами иррациональными, так как рассматривает мир не как лозунг, а как проект. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в статье для The National Interest.

«Белый дом предложил поистине новаторский подход: вместо повторения избитых политических формул, он выдвинул четкую и прямую концепцию — мир через устойчивое экономическое развитие. Другими словами, мир рассматривается не как лозунг, а как проект: инфраструктура, инвестиции, рабочие места и будущее, в котором новые конфликты становятся иррациональными. Своей новизной и амбициозностью эта инициатива заслуживает уважения и международного внимания», — отметил он.

Глава государства также заявил, что в Казахстане на разных уровнях экспертного и общественного обсуждения широко распространена поддержка политических принципов, связанных со стратегией Трампа — здравого смысла, защиты традиционных ценностей, обороны национальных интересов и намерения положить конец войнам. Он подчеркнул, что Казахстан поддерживает США в этом направлении, в том числе, присоединением к Совету Мира.

Ранее Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Как впоследствии сообщили в Кремле, они обсудили проблемы международной повестки дня.