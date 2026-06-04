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15:52, 4 июня 2026Интернет и СМИ

Боня припомнила Собчак один ее поступок на «Доме-2»

Блогерша Боня вспомнила, как Собчак не взяла ее букет из 25 роз
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Блогерша Виктория Боня припомнила ведущей и журналистке Ксении Собчак один ее поступок, который она совершила во время их совместной работы на телепроекте «Дом-2». В своем аккаунте в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена в РФ) инфлюэнсерша подчеркнула, что сама бы не смогла повести себя подобным образом.

Боня поделилась видео от другого пользователя с подписью «Где-то в параллельной реальности они дружат». В ролике запечатлен момент из одного из выпусков «Дома-2», где блогерша дарит Собчак букет из 25 роз. После этого ведущая благодарит Боню за букет, обнимает ее и заявляет, что у нее улучшилось настроение.

«Помните этот момент? Оказалось, что Ксения не взяла эти цветы и оставила их на улице возле своей гримерной. Я увидела их на следующий день. Я бы так не смогла», — рассказала блогерша о случившемся за кадром.

Ранее Боня в слезах записала обращение к подписчикам. В нем она сообщила, что ее кошка Мурка находится в тяжелом состоянии.

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