Стрелок по российским подросткам попался в руки правоохранителей

В Москве следователи попросили арестовать стрелявшего по подросткам мужчину

В Москве следователи попросили арестовать стрелявшего по подросткам мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

Стрелок проходит обвиняемым по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

По версии следствия, 2 июня пьяный обвиняемый начал стрелять по подросткам, находясь на балконе своей квартиры. Мужчина произвел не менее пяти выстрелов из пневматического пистолета в их сторону. В результате один из юношей получил травму. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Сообщалось, что девятиклассники гуляли на Амурской улице после сдачи ОГЭ по русскому языку. Ребята уже собирались расходиться по домам, но остановились поговорить со знакомыми девочками. Именно тогда мужчина и начал стрелять.