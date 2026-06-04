ПМЭФ-2026. День второй

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:58, 4 июня 2026Силовые структуры

Стрелок по российским подросткам попался в руки правоохранителей

В Москве следователи попросили арестовать стрелявшего по подросткам мужчину
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Москве следователи попросили арестовать стрелявшего по подросткам мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

Стрелок проходит обвиняемым по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

По версии следствия, 2 июня пьяный обвиняемый начал стрелять по подросткам, находясь на балконе своей квартиры. Мужчина произвел не менее пяти выстрелов из пневматического пистолета в их сторону. В результате один из юношей получил травму. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Сообщалось, что девятиклассники гуляли на Амурской улице после сдачи ОГЭ по русскому языку. Ребята уже собирались расходиться по домам, но остановились поговорить со знакомыми девочками. Именно тогда мужчина и начал стрелять.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыт приговор для похитившего более одного миллиарда рублей экс-замглавы «Роснано»

    Российский военный суд займется бывшим министром обороны Великобритании

    Украина попросила у Германии срочно передать ей ракеты

    В Минтрансе высказались о возобновлении полетов на Ближний Восток

    Уровень обеспеченности России яблоками оценили

    Экономист призвал не спешить с погашением российского внешнего долга

    В России нашли способ улучшить дороги

    Два пассажира самолета попытались ввезти в США более 100 пробирок с оспой обезьян

    Министр транспорта оценил изменение правил использования электросамокатов городах

    Россиян предупредили об опасности борщевика для питомцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok