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Бывший СССР
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15:55, 4 июня 2026Бывший СССР

Стало известно об успехах ВС России у ключевого для фронта города

ВС России прорываются в Константиновку в ДНР с юго-западного направления
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России достигают успехов у Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР), являющейся одним из ключевых для фронта городов. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«ВС РФ прорываются в город с юго-западного направления», — рассказал источник канала.

Уточняется, что российские военные наступают со стороны Ильиновки и Новодмитровки. Украинские подразделения в свою очередь отходят к Дружковке.

Ранее стало известно, что главком Вооруженными силами Украины Александр Сырский принял ряд решений из-за плохой подготовки мобилизованных. Он проводил проверки в более чем 70 воинских частях.

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