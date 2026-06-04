Стало известно об успехах ВС России у ключевого для фронта города

Вооруженные силы (ВС) России достигают успехов у Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР), являющейся одним из ключевых для фронта городов. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».
«ВС РФ прорываются в город с юго-западного направления», — рассказал источник канала.
Уточняется, что российские военные наступают со стороны Ильиновки и Новодмитровки. Украинские подразделения в свою очередь отходят к Дружковке.
Ранее стало известно, что главком Вооруженными силами Украины Александр Сырский принял ряд решений из-за плохой подготовки мобилизованных. Он проводил проверки в более чем 70 воинских частях.