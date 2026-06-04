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14:48, 4 июня 2026Бывший СССР

Главком ВСУ принял решения из-за плохой подготовки мобилизованных

Сырский принял решения из-за плохой подготовки мобилизованных в ВСУ
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский принял решения из-за плохой подготовки мобилизованных. Об этом сообщает Telegram-канал «РБК-Украина».

Уточняется, что Сырский провел проверки в 72 воинских частях, проводивших подготовку на своих базах. По их итогам восемь воинских частей потеряли право на это. Другим бригадам и полкам была поставлена задача пересмотреть собственные способности и условия подготовки новобранцев.

«Неприкасаемых нет. Качество подготовки военнослужащих должно соответствовать единым высоким стандартам», — заявил главком ВСУ.

Ранее Сырский признал, что для украинской армии сложилась тяжелая ситуация. Он отметил, что российские войска сейчас наступают по всей линии фронта.

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