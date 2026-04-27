22:56, 26 апреля 2026

В ВСУ признали провал «курской авантюры»

РИА Новости: Солдаты ВСУ признают провал «курской авантюры»
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) признают, что «курская авантюра» провалилась, и в ходе попытки захвата Курской области украинская армия потеряла наиболее боеспособные подразделения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

По данным собеседника агентства, «курская авантюра» изменила отношение военнослужащих к президенту страны Владимиру Зеленскому и главкому Александру Сырскому. «Украинские боевики продолжают обвинять Зеленского и Сырского в реализации "курской авантюры", которая не только не улучшила положение ВСУ, но и привела к уничтожению наиболее боеспособных подразделений украинской армии», — говорится в сообщении.

Ранее Сырский признал, что для ВСУ сложилась тяжелая ситуация, а российские войска сейчас наступают по всей линии фронта.

    Последние новости

    Трамп дал Ирану три дня

    Эстонский катер оказался в водах России из-за поломки

    Жена Трампа развела пчел в Белом доме

    В Подмосковье пошел снег

    На Западе рассказали о ставящей Трампа перед неудобным выбором тупиковой ситуации

    Российский военный в одиночку уничтожил три опорных пункта ВСУ

    В ВСУ признали провал «курской авантюры»

    Стало известно о возможном увольнении главы ФБР

    Умер заслуженный артист РСФСР Лев Шимелов

    В Белом доме задумались о бронежилете для Трампа

    Все новости
