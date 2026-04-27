РИА Новости: Солдаты ВСУ признают провал «курской авантюры»

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) признают, что «курская авантюра» провалилась, и в ходе попытки захвата Курской области украинская армия потеряла наиболее боеспособные подразделения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

По данным собеседника агентства, «курская авантюра» изменила отношение военнослужащих к президенту страны Владимиру Зеленскому и главкому Александру Сырскому. «Украинские боевики продолжают обвинять Зеленского и Сырского в реализации "курской авантюры", которая не только не улучшила положение ВСУ, но и привела к уничтожению наиболее боеспособных подразделений украинской армии», — говорится в сообщении.

Ранее Сырский признал, что для ВСУ сложилась тяжелая ситуация, а российские войска сейчас наступают по всей линии фронта.