Главнокомандующий ВСУ признал наступление России по всей линии фронта

18:16, 26 апреля 2026Мир

Главком ВСУ Сырский признал сложную ситуацию на фронте и наступление армии РФ
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Российская армия наступает практически по всей линии фронта. Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил в Telegram.

Сырский признал, что ситуация на линии боевого столкновения остается сложной. «Противник активизировал наступательные действия практически по всей линии фронта», — заметил главком ВСУ.

При этом Александр Сырский заявил, что украинская армия «делают ставку на продуманное планирование, инновационные решения и эффективное использование имеющихся средств». Об этом Сырский заявил при встрече с начальником Штаба обороны Вооруженных сил Канады генералом Дженни Кариньян, где отметил значительный вклад канадской стороны в подготовку военнослужащих ВСУ.

Ранее Александр Сырский поблагодарил Великобританию за помощь Украине. Главком ВСУ также рассказал начальнику штаба обороны Вооруженных Сил Великобритании Ричарду Найтону обстановку в зоне боевых действий.

