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09:36, 7 июня 2026Бывший СССР

Пашинян неожиданно высказался об отношениях с Россией

Пашинян: Отношения между Арменией и Россией основаны на взаимном уважении
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure / Reuters

Отношения между Москвой и Ереваном основаны на взаимном уважении, а также имеют прочную институциональную основу. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает РИА Новости.

«Отношения между Арменией и Россией имеют институциональную глубину и основаны на обоюдном уважении», — сказал глава армянского правительства.

Пашинян отметил, что некоторые силы пытаются намеренно «внести разлад» в отношения двух государств. По его словам, это невозможно, так как у него выстроены личные отношения с президентом России Владимиром Путиным.

1 июня Путин поздравил Пашиняна с днем рождения и заявил, что отношения Москвы и Еревана носят дружественный характер. Российский лидер пожелал здоровья и успехов армянскому коллеге.

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