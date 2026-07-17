Козловский вернулся на сцену МДТ после трехлетней паузы

Уезжавший из России после начала СВО Козловский вернулся в Малый драматический театр

Актер Данила Козловский, который после начала специальной военной операции (СВО) уезжал из России, вновь выступает в Малом драматическом театре (МДТ). Об этом стало известно из программы учреждения культуры, опубликованной на официальном сайте.

На сцене МДТ Козловский воссоединился с Елизаветой Боярской и Ксенией Раппопорт, сыграв в постановке «Вишневый сад». Этот выход на сцену стал первым для него за последние три года.

В постановке по классическому произведению Антона Павловича Чехова Козловский играет купца Ермолая Лопахина. Впервые эту роль на сцене театра он исполнил в 2014 году.

Ранее сообщалось, что Данила Козловский начал выплачивать алименты на свою несовершеннолетнюю дочь из США. Бывшая возлюбленная Козловского Ольга Зуева, воспитывающая дочь, родившуюся в отношениях с ним, через российский суд добилась выплат.