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20:55, 6 июля 2026Культура

Козловский начал платить алименты своей дочери в США

Живущая в США мать дочери Данилы Козловского Ольга подала в российский суд на алименты
Андрей Шеньшаков
Ольга Зуева и Данила Козловский. Архивное фото

Ольга Зуева и Данила Козловский. Архивное фото. Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Актер Данила Козловский начал выплачивать алименты на свою несовершеннолетнюю дочь из США. Об этом сообщает kp.ru.

Бывшая возлюбленная Козловского Ольга Зуева, воспитывающая дочь, родившуюся в отношениях с ним, через российский суд добилась выплаты алиментов. Известно, что с июля артист уже начал выплаты.

В мае 2026 года адвокат подал в суд исковое заявление от Ольги Зуевой «о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка». Ранее Козловский все шесть лет перечислял деньги на содержание дочери, однако эта сумма не была зафиксирована в специальном соглашении.

Журналисты предполагают, что решение Зуевой обратиться в суд связано с рождением у Данилы совместного ребенка с Оксаной Акиньшиной.

Ранее Козловский поблагодарил Акиньшину «за чудо» и отметил, что особенно остро ощущает смысл жизни после рождения ребенка. Мальчик появился на свет 6 мая.

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