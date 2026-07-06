Козловский начал платить алименты своей дочери в США

Живущая в США мать дочери Данилы Козловского Ольга подала в российский суд на алименты

Актер Данила Козловский начал выплачивать алименты на свою несовершеннолетнюю дочь из США. Об этом сообщает kp.ru.

Бывшая возлюбленная Козловского Ольга Зуева, воспитывающая дочь, родившуюся в отношениях с ним, через российский суд добилась выплаты алиментов. Известно, что с июля артист уже начал выплаты.

В мае 2026 года адвокат подал в суд исковое заявление от Ольги Зуевой «о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка». Ранее Козловский все шесть лет перечислял деньги на содержание дочери, однако эта сумма не была зафиксирована в специальном соглашении.

Журналисты предполагают, что решение Зуевой обратиться в суд связано с рождением у Данилы совместного ребенка с Оксаной Акиньшиной.

Ранее Козловский поблагодарил Акиньшину «за чудо» и отметил, что особенно остро ощущает смысл жизни после рождения ребенка. Мальчик появился на свет 6 мая.