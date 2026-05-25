11:51, 25 мая 2026Культура

Родившая от Козловского актриса подала на него в суд

Ольга Коровина

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Актриса Ольга Зуева решила через суд взыскать алименты с бывшего возлюбленного Данилы Козловского. Об этом пишет KP.RU.

Исковое заявление поступило в суд в начале мая. Как отмечает издание со ссылкой на инсайдеров, Зуева приняла решение на фоне новостей о том, что у Козловского родится второй ребенок. «Она предприняла действия, которые, по ее мнению, обезопасят финансово жизнь ее дочери», — сказано в материале.

Дочери Зуевой и Козловского шесть лет, ее зовут Ода Валентина. Известно, что девочка вместе с матерью живет в США, а отец периодически ее навещает. По информации издания, актер не нарушал финансовые обязательства и содержал ребенка.

Ранее стало известно, что актриса Оксана Акиньшина родила сына от Данилы Козловского. Мальчик появился на свет 6 мая, ему дали имя Лео. Для Акиньшиной ребенок стал четвертым, у нее также есть 16-летний сын Филипп, 12-летний Константин и 9-летняя дочь Эмми.

