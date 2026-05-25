В Кремле высказались об антироссийской риторике Армении

Песков: В Кремле услышали слова Пашиняна об отсутствии антироссийской риторики

В Кремле услышали заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что республика не будет заниматься антироссийской риторикой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«На днях мы слышали заявления и от Пашиняна, и от министра иностранных дело том, что Армения не будет заниматься антироссийской риторикой. Мы слышали эти заявления», — рассказал Песков.

Он отметил, что Армения и Россия находятся в одном из самых продвинутых интеграционных процессов — в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), и добавил, что Москва надеется, что Ереван так или иначе будет участвовать в предстоящих мероприятиях организации.

Ранее Пашинян заявил, что Армения не будет ссориться с Россией из-за несопоставимости масштабов двух стран. Так премьер-министр Армении ответил на вопрос о кризисе в отношениях Москвы и Еревана.