В Госдуме предложили выплачивать первый взнос по ипотеке одной категории россиян

В Госдуме призвали выдавать молодым семьям сертификат на первый взнос по ипотеке

В России молодым семьям могут начать помогать с погашением первоначального взноса по ипотеке. Соответствующее предложение высказал депутат Госдумы от партии ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш, пишет Life.ru.

Парламентарий призывает в рамках федеральной программы выдавать молодым семьям жилищные сертификаты, за счет которых можно было бы выплатить первоначальный взнос по ипотеке. Сумму сертификата он предлагает варьировать в зависимости от количества детей. Так, при рождении первого ребенка выплата составит 500 тысяч рублей, второго — дополнительные 300 тысяч (итого 800 тысяч), третьего и последующего — дополнительные 400 тысяч (итого 1,2 миллиона). Такие цифры, по слолвам депутата, не случайны: средний размер первоначального взноса по семейной программе в регионах составляет 1-1,5 миллиона рублей, а для многодетной семьи сертификат сможет покрыть от 80 до 100 процентов этой суммы. В случае семьи с одним ребенком сертификат погасит только половину взноса, но вторую половину заемщики смогут покрыть за счет маткапитала или личных накоплений, уверен Панеш.

Использовать сертификат, по задумке Панеша, можно будет как на первичное, так и на вторичное жилье, с него не возьмут налог, но и обналичить его будет невозможно — деньги будут перечислены банку напрямую при заключении кредитного договора. При этом ипотека должна быть оформлена на одного из родителей или обоих. Подавать заявку на сертификат депутат предлагает через сервис «Госуслуги», решение, по его расчетам, займет месяц, а сама выплата будет доступна полгода. Для получения сертификата потребуется подтвердить рождение ребенка и отсутствие собственного жилья.

Ранее в Госдуме предложили помогать с ипотекой тем семьям, которые переезжают в другой регион, где испытывают нехватку кадров.