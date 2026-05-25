14:43, 25 мая 2026Экономика

В России призвали разрешить ипотечникам платить проценты после получения ключей

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В России необходимо перейти на «цивилизованную» модель потребительской ипотеки, разрешив дольщикам начинать платить проценты по кредиту после получения ключей от квартиры. Сделать это призвал основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По мнению эксперта, стоит отказаться от законодательного требования стопроцентного наполнения эскроу-счетов дольщиками при покупке жилья — такая модель, отметил он, больше не работает. «Достаточно сохранять формат предварительного договора по наполнению эскроу-счета, который позволяет на 10-20 процентов внести первый взнос и ждать, когда дом будет введен в эксплуатацию. А после этого получать ипотечный кредит и при получении ключей начинать платить по ипотеке», — считает специалист.

Апрелев убежден, что такая мера поможет застройщикам вернуть спрос на недвижимость. «Дальнейшая перспектива роста спроса будет существенно связана с переходом к нормальной, цивилизованной модели потребительской ипотеки, когда люди начинают платить проценты за жилье, когда начали им пользоваться», — заключил риелтор.

Ранее зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш предложил выдавать молодым семьям сертификат на первый взнос по ипотеке.

