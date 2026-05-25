Тихановская оказалась на Чернобыльской АЭС

15:19, 25 мая 2026

Тихановская посетила Чернобыльскую АЭС во время визита на Украину
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Telegram-канал «Светлана Тихановская»

Кандидат в президенты на выборах в Белоруссии в 2020 году Светлана Тихановская посетила Чернобыльскую атомную электростанцию (АЭС) во время визита на Украину. Об этом политик написала в своем Telegram-канале.

«Припять — места, ставшие символом одной из самых страшных техногенных катастроф в истории. Делегация также побывала около четвертого реактора Чернобыльской АЭС», — написала Тихановская.

По ее словам, трагедия на Чернобыльской АЭС для белорусов является не чужой, а общей с украинцами. Вместе с ней Припять посетили ее соратники.

Светлана Тихановская прибыла на Украину утром 25 мая. Она приехала в страну поездом, на перроне ее встретил глава МИД страны Андрей Сибига.

