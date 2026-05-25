Усик ответил критикам ранней остановки его боя с Верхувеном

Усик после боя с Верхувеном заявил, что не думает о ранней остановке поединка

Украинский боксер Александр Усик отреагировал на критику исхода титульного боя против Рико Верхувена из Нидерландов. Его слова приводит YouTube-канал Boxing King Media.

Спортсмен отметил, что не думает об этом. «Многие люди говорят, что остановка боя была слишком ранней. Слушайте, это не моя работа. Моя работа — боксировать на ринге», — заявил Усик.

Ранее Верхувен подал официальный протест на остановку поединка с Усиком. По его мнению, судьи либо должны признать бой несостоявшимся, либо отдать победу ему.

Поединок прошел в ночь на воскресенье, 24 мая. В 11-м раунде Усик отправил в нокдаун Верхувена, после чего бой возобновился. Однако украинец продолжил атаку и победил техническим нокаутом за секунду до гонга.