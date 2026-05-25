Модель из России весом 37 килограммов рассказала о себе со словами «не замечали мальчики»

Модель из России Валентина Мелис экстремально похудела ради внимания мужчин

Российская модель и блогерша Валентина Мелис экстремально похудела и рассказала о себе со словами «не замечали мальчики». Интервью с ней появилось на YouTube-канале пластического хирурга Дмитрия Мельникова.

21-летняя девушка весит 37 килограммов при росте 176 сантиметров и прошла через множество пластических операций. В том числе она сделала повторную ринопластику, «лисьи глаза» и несколько раз увеличила грудь. В настоящее время она хочет установить в грудь импланты объемом 900 кубических сантиметров, однако ей отказывает врач.

По словам манекенщицы, ей всегда хотелось выглядеть экстравагантно и не быть похожей на большинство. Кроме того, ей важно постоянно получать внимание от мужчин.

«Я всегда хотела быть похожей на куклу. За год я сделала пять операций. (...) Меня в детстве не замечали мальчики, и, возможно, это как-то повлияло. Я подумала, что сейчас меня должны все замечать», — объяснила Мелис.

При этом девушка заявила, что не хочет дожить до 55 лет и не боится не проснуться после очередного наркоза. «У меня вообще нет страхов. Страх только — остаться одной», — заверила она.

В сентябре 2025 года сообщалось, что российские эскортницы массово принялись худеть из-за тренда на анорексию.