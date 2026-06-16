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Силовые структуры
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10:53, 16 июня 2026Силовые структуры

Раскрыты подробности расправы над найденной на чердаке 12-летней россиянкой

«112»: В Приморье задержан одноклассник 12-летней девочки, подозреваемый в ее убийстве
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lolostock - Apex Studios / Shutterstock / Fotodom

В Приморье задержан 12-летний одноклассник найденной без признаков жизни на чердаке девочки, подозреваемый в расправе над ней. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, предварительно, причиной смерти школьницы стало удушение. Известно, что она ушла гулять днем и не вернулась домой.

Пострадавшую нашли жильцы дома после того, как услышали непрерывные звонки мобильного телефона с чердака. Соседка потерпевшей поднялась туда проверить и нашла девочку без признаков жизни, а рядом с ней лежал телефон, на который продолжали поступать звонки.

Ранее сообщалось, что все произошло в поселке Врангель. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). В ближайшее время его направят на психолого-психиатрическую экспертизу.

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