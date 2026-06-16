Девочку-подростка нашли мертвой на чердаке дома в российском поселке

На чердаке дома в поселке Врангель нашли 12-летнюю девочку без признаков жизни. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Приморскому краю.
По подозрению в совершении преступления задержан подросток. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. В ближайшее время юношу направят на психолого-психиатрическую экспертизу.
Следователи также возбудили уголовное дело о халатности, чтобы оценить работу органов профилактики.
Ранее подросток открыл огонь по мужчине на спортивном стадионе в селе Тамбовка (Амурская область).