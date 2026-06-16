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09:44, 16 июня 2026Силовые структуры

Девочку-подростка нашли мертвой на чердаке дома в российском поселке

В Приморье нашли тело 12-летней девочки на чердаке дома, задержан подросток
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

На чердаке дома в поселке Врангель нашли 12-летнюю девочку без признаков жизни. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Приморскому краю.

По подозрению в совершении преступления задержан подросток. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. В ближайшее время юношу направят на психолого-психиатрическую экспертизу.

Следователи также возбудили уголовное дело о халатности, чтобы оценить работу органов профилактики.

Ранее подросток открыл огонь по мужчине на спортивном стадионе в селе Тамбовка (Амурская область).

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