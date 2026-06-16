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10:58, 16 июня 2026Экономика

Россия завалила постсоветскую страну яйцами

РИА Новости: Экспорт российских яиц в Казахстан вырос вдвое в апреле
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

По итогам апреля суммарная стоимость поставок российских куриных яиц в Казахстан увеличилась вдвое в сравнении с тем же периодом прошлого года. О резком росте экспорта этого вида отечественной продукции в постсоветскую страну сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местной Таможенной службы.

За отчетный период совокупная стоимость поставок достигла 1,58 миллиона долларов. Цена отгрузок оказалась максимальной с ноября 2025-го. В месячном выражении стоимость экспорта увеличилась на 2 процента.

Несмотря на резкий рост поставок, Россия не смогла стать крупнейшим экспортером яиц в Казахстан. Лидером рейтинга оказалась Турция, обеспечившая в апреле половину потребностей постсоветской страны в импорте этого вида продукции. Россия заняла вторую строчку с долей в 38 процентов, а топ-3 замкнула Чехия (7 процентов).

После кризиса 2023-2024 годов, в рамках которого резко сократилось поголовье кур, а стоимость яиц резко увеличилась, российские производители столкнулись с новой проблемой. По итогам 2025-го на фоне избытка продукции на внутреннем рынке и снижения цен на яйца рентабельность отечественных птицефабрик упала в шесть раз. Выправить ситуацию, отмечали эксперты, могло бы увеличение экспорта или переработка, на которую у производителей нет денег.

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