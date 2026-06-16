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10:47, 16 июня 2026Наука и техника

Корабль Cargo Dragon отстыкуется от МКС

НАСА: Грузовой корабль Cargo Dragon отстыкуется от МКС 16 июня
Иван Потапов
Иван Потапов
Архивное фото

Архивное фото. Фото: NASA / Reuters

Грузовой корабль Cargo Dragon отстыкуется от Международной космической станции (МКС) 16 июня около 19:05 по московскому времени. Об этом сообщает НАСА.

Приводнение корабля у побережья штата Калифорния ожидается 17 июня. Вместе с Cargo Dragon на Землю прибудут результаты экспериментов, проведенных на МКС, в том числе напечатанные на биопринтере образцы хрящевой ткани.

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