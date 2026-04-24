НАСА: Корабль Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» запустят не ранее сентября

Корабль Crew Dragon с космонавтом госкорпорации «Роскосмос» Сергеем Тетерятниковым запустят к Международной космической станции (МКС) не ранее середины сентября. Об этом сообщает НАСА.

В рамках миссии Crew-13 вместе с Тетерятниковым на МКС отправятся астронавты НАСА Джессика Уоткинс и Люк Дилейни, а также астронавт Канадского космического агентства Джошуа Кутрик.

Ранее госкорпорация сообщила, что ракету «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-34» установили на стартовом столе космодрома Байконур.

В феврале в рамках миссии Crew-12 корабль Crew Dragon с россиянином Андреем Федяевым пристыковался к МКС.