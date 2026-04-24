09:45, 24 апреля 2026

Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» запустят не ранее сентября

Иван Потапов
Фото: Joe Skipper / Reuters

Корабль Crew Dragon с космонавтом госкорпорации «Роскосмос» Сергеем Тетерятниковым запустят к Международной космической станции (МКС) не ранее середины сентября. Об этом сообщает НАСА.

В рамках миссии Crew-13 вместе с Тетерятниковым на МКС отправятся астронавты НАСА Джессика Уоткинс и Люк Дилейни, а также астронавт Канадского космического агентства Джошуа Кутрик.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Почти без гравитации» США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
«Почти без гравитации»США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
26 декабря 2025

Ранее госкорпорация сообщила, что ракету «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-34» установили на стартовом столе космодрома Байконур.

В феврале в рамках миссии Crew-12 корабль Crew Dragon с россиянином Андреем Федяевым пристыковался к МКС.

    Последние новости

    США нашли способы наказать НАТО из-за Ирана

    Российские бизнесмены ринулись скупать бункеры в Новой Зеландии

    Глава УЕФА признался в непонимании действий современных судей

    Лидеры ЕС лишились прикрытия Орбана по вопросу Украины

    Генштаб ВСУ уволил командиров под Купянском после фото изможденных украинских солдат

    США пообещали миллионы долларов за информацию о союзнике Ирана

    Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» запустят не ранее сентября

    В сети восхитились внешностью россиянки весом 102 килограмма

    Стало известно о возбуждении дела по факту нападения на врачей в Дагестане

    Названа главная проблема российских аграриев

    Все новости
