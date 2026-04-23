Ракету «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-34» установили на старте Байконура

Ракету «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-34» установили на стартовом столе космодрома Байконур. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

«Ракету вывезли и установили в вертикальное положение на стартовом комплексе», — говорится в публикации.

Ранее госкорпорация сообщила, что «Прогресс МС-34» отправится к Международной космической станции (МКС) 26 апреля.

В марте «Роскосмос» рассказал, что грузовой корабль «Прогресс МС-33» пристыковали к МКС в ручном режиме.

В феврале госкорпорация сообщила, что грузовой корабль «Прогресс МС-35» отправили на космодром Байконур для его подготовки к запуску к МКС.