Наука и техника
13:16, 16 апреля 2026Наука и техника

Корабль «Прогресс МС-34» стартует с Байконура 26 апреля

Иван Потапов
Фото: РКК «Энергия» / Роскосмос / РИА Новости

Грузовой корабль «Прогресс МС-34» стартует с космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС) 26 апреля, сообщает «Роскосмос».

К настоящему времени завершены операции по заправке корабля компонентами топлива и сжатыми газами. «Перед транспортировкой на заправочную станцию корабль прошел контрольное взвешивание и балансировку», — говорится в публикации.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Почти без гравитации» США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
«Почти без гравитации»США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
26 декабря 2025

Ранее госкорпорация сообщила, что грузовой корабль «Прогресс МС-35» отправили на космодром Байконур для его подготовки к запуску к МКС.

В марте «Роскосмос» сообщил, что грузовой корабль «Прогресс МС-33» пристыковали к МКС в ручном режиме.

    Песков прокомментировал обращение Бони к Путину

    После предсмертного видео военблогера обвинили в краже денег за уничтоженный Bradley

    Россиянин показал рынок молока в Индии и вызвал отвращение у пользователей сети

    Матч между «Локомотивом» и ЦСКА принес игроку более 10 миллионов рублей

    После уколов для похудения у женщины почернел язык

    В России назвали самый эффективный барражирующий боеприпас

    Важнейший импортер российского газа в Европе рекордно нарастил его закупки

    Пытавшийся спастись на российской трассе водитель грузовика оказался под колесами

    В Москве открыли новую станцию МЦД

    На Западе высмеяли предложение Зеленского защитить США от Ирана

    Все новости
