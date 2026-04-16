«Роскосмос»: Корабль «Прогресс МС-34» стартует с Байконура 26 апреля

Грузовой корабль «Прогресс МС-34» стартует с космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС) 26 апреля, сообщает «Роскосмос».

К настоящему времени завершены операции по заправке корабля компонентами топлива и сжатыми газами. «Перед транспортировкой на заправочную станцию корабль прошел контрольное взвешивание и балансировку», — говорится в публикации.

Ранее госкорпорация сообщила, что грузовой корабль «Прогресс МС-35» отправили на космодром Байконур для его подготовки к запуску к МКС.

В марте «Роскосмос» сообщил, что грузовой корабль «Прогресс МС-33» пристыковали к МКС в ручном режиме.