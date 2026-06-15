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22:45, 15 июня 2026Мир

МИД России отреагировал на победу над Украиной по разбирательству в Гааге

МИД РФ: Усилия Киева оспорить суверенитет России над Крымом потерпели крах
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Усилия Киева в судебном порядке оспорить суверенитет России над Крымом потерпели крах. Так отреагировали в МИД РФ на победу страны над Украиной в длившемся десять лет разбирательстве в Гааге о правах прибрежного государства в Керченском проливе, Азовском море и водах Черного моря вокруг полуострова, об этом сообщается на сайте министерства.

«Потерпели крах усилия Киева оспорить суверенитет Российской Федерации над Крымским полуостровом и прилегающими к нему морскими пространствами», — указано в заявлении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении сообщил, что договорился о встрече с американским коллегой Дональдом Трампом в ближайшее время. Позднее он уточнил, что обсуждал с президентом США трехстороннюю встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

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