США отказались поставлять НАТО два вида вооружения

FAZ: США сократили обязательства перед НАТО, отказавшись предоставлять бомбардировщики

Вашингтон уведомил союзников об отказе выделять НАТО стратегические бомбардировщики и свыше 50 истребителей. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

По данным издания, таким образом США усиливают давление на европейские страны, требуя от них восполнить образовавшиеся бреши в обороне. Ключевым сроком обозначен саммит НАТО, который пройдет в начале июля.

Ранее стало известно, что в Армении пройдут ежегодные военные учения Eagle Partner-2026 с тремя странами Североатлантического альянса (НАТО) — Грецией, США и Францией.