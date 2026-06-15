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23:33, 15 июня 2026Мир

США отказались поставлять НАТО два вида вооружения

FAZ: США сократили обязательства перед НАТО, отказавшись предоставлять бомбардировщики
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетУчения НАТО:

Фото: Romeo Ranoco / Reuters

Вашингтон уведомил союзников об отказе выделять НАТО стратегические бомбардировщики и свыше 50 истребителей. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

По данным издания, таким образом США усиливают давление на европейские страны, требуя от них восполнить образовавшиеся бреши в обороне. Ключевым сроком обозначен саммит НАТО, который пройдет в начале июля.

Ранее стало известно, что в Армении пройдут ежегодные военные учения Eagle Partner-2026 с тремя странами Североатлантического альянса (НАТО) — Грецией, США и Францией.

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