Армения проведет военные учения со странами НАТО

Армения проведет совместные военные учения с Грецией, США и Францией

В Республике Армения пройдут ежегодные военные учения Eagle Partner-2026 с тремя странами Североатлантического альянса (НАТО) — Грецией, США и Францией. Информация об этом размещена на сайте министерства обороны республики.

«В ходе учений будут отработаны навыки подготовки и выполнения миротворческих задач», — сказано в материале.

По информации ведомства, от Республики Армения примут участие 250 военнослужащих, от США — 58, от Франции — 24, а от Греции — 11.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте вопрос углубления сотрудничества Еревана с организацией.

