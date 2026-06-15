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20:06, 15 июня 2026Бывший СССР

Армения проведет военные учения со странами НАТО

Армения проведет совместные военные учения с Грецией, США и Францией
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

В Республике Армения пройдут ежегодные военные учения Eagle Partner-2026 с тремя странами Североатлантического альянса (НАТО) — Грецией, США и Францией. Информация об этом размещена на сайте министерства обороны республики.

«В ходе учений будут отработаны навыки подготовки и выполнения миротворческих задач», — сказано в материале.

По информации ведомства, от Республики Армения примут участие 250 военнослужащих, от США — 58, от Франции — 24, а от Греции — 11.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте вопрос углубления сотрудничества Еревана с организацией.

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