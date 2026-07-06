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18:28, 6 июля 2026Бывший СССР

В Минобороны Украины допустили уничтожение всей инфраструктуры

Советник главы Минобороны Бескрестнов предрек уничтожение всей инфраструктуры Украины
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Россия способна уничтожить всю украинскую инфраструктуру. Такое заявление сделал советник главы Минобороны Украины Сергей Бескрестнов, передает «Страна.ua» в Telegram.

«Россия такими темпами ударов может уничтожить всю нашу инфраструктуру», — допустил он.

В ночь на 6 июля Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по объектам ВПК, а также топливно-энергетической инфраструктуре в Киеве и Киевской области.

Три пораженных ударами ВС России украинских завода являлись объектами стратегического значения.

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