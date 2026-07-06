В Минобороны Украины допустили уничтожение всей инфраструктуры

Советник главы Минобороны Бескрестнов предрек уничтожение всей инфраструктуры Украины

Россия способна уничтожить всю украинскую инфраструктуру. Такое заявление сделал советник главы Минобороны Украины Сергей Бескрестнов, передает «Страна.ua» в Telegram.

«Россия такими темпами ударов может уничтожить всю нашу инфраструктуру», — допустил он.

В ночь на 6 июля Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по объектам ВПК, а также топливно-энергетической инфраструктуре в Киеве и Киевской области.

Три пораженных ударами ВС России украинских завода являлись объектами стратегического значения.