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12:47, 6 июля 2026Бывший СССР

Обнаружена связь между пораженными ударами ВС России украинскими заводами

ТАСС: Пораженные ударами ВС РФ заводы входили в число стратегических предприятий Украины
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine / Handout / Reuters

Три пораженных ударами Вооруженных сил (ВС) России украинских завода являлись объектами стратегического значения. Связь обнаружил ТАСС со ссылкой на документы кабмина Украины.

«Пораженные ударами ВС РФ приборостроительный завод "Квант", машиностроительный завод "Визар" и сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности "Киев-1" относились к числу предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины», — сказано в материале.

Заводы специализировались на производстве, разработке и обслуживании вооружений, радиоэлектронных и радиолокационных систем.

Ранее Минобороны России подтвердило, что российские войска поразили Жулянский машиностроительный завод «Визар» в Вишневом. Также российские снаряды поразили склад боеприпасов, включая боеприпасы с обедненным ураном.

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