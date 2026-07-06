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09:54, 6 июля 2026Россия

Российские военные ударили по ракетному агрегатно-детальному заводу под Киевом

Минобороны: Российские военные ударили по ракетному агрегатно-детальному заводу под Киевом
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российские военные ударили по ракетному агрегатно-детальному предприятию ООО «Жулянский машиностроительный завод «Визар» под Киевом. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным оборонного ведомства, речь идет о предприятии, где производили и обслуживали зенитные ракетные системы, комплектующие для авиатехники и средств противовоздушной обороны (ПВО).

Кроме того, на предприятии собирали беспилотники самолетного типа большой дальности.

«В результате удара фиксируется повторная обширная детонация», — уточнили в министерстве, добавив, что объекту нанесено поражение.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар возмездия по территории Украины за атаки на гражданскую инфраструктуру. Под огнем оказалась украинская столица и область, а также другие регионы страны. Сообщалось, что целью массированного удара стали предприятия топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов, а также военные аэродромы в Киевской, Днепропетровской, Полтавской и Черниговской областях.

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