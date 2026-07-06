Стало известно о поражении боеприпасов с ураном под Киевом

Мосийчук: В Вишневом Киевской области поразили склад боеприпасов с обедненным ураном

Российские войска поразили склад боеприпасов в Вишневом Киевской области, где находились боеприпасы с обедненным ураном. Об этом в своем Telegram-канале заявил экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Российская ракета попала в склад боеприпасов! Среди прочих боеприпасов были кассетные и с обедненным ураном», — написал он. Бывший депутат заявил, что с этим был связан призыв местных властей не покидать свои дома.

Мосийчук обвинил президента Украины Владимира Зеленского и Минобороны страны в замалчивании ситуации, а также призвал отправить в отставку Министра обороны Михаила Федорова за размещение складов с боеприпасами в пригороде Киева.

Ранее Минобороны России подтвердило, что российские войска поразили Жулянский машиностроительный завод «Визар» в Вишневом. Как сообщил министерство, на предприятии производили и обслуживали зенитные ракетные системы, комплектующие для авиатехники и средств противовоздушной обороны (ПВО), а также собирали беспилотники самолетного типа большой дальности.

После удара власти города объявили эвакуацию из опасных районов. Местных жителей также призвали не покидать свои дома.