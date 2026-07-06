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09:21, 6 июля 2026Бывший СССР

Под Киевом объявили эвакуацию после российского удара по заводу

В Вишневом Киевской области объявили эвакуацию после удара ВС РФ по заводу «Визар»
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sarakhan Vadym / Shutterstock / Fotodom

В Вишневом Киевской области объявили эвакуацию из-за угрозы повторной детонации после удара Вооруженных сил (ВС) РФ по Жулянскому машиностроительному заводу «Визар». Об этом сообщил городской совет в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«В результате массированной вражеской атаки в городе Вишневое возможна повторная детонация взрывоопасных объектов (...). Работники Национальной полиции и ГСЧС (Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям — прим. «Ленты.ру») при необходимости осуществляют эвакуацию населения с опасных территорий», — говорится в сообщении.

Городские власти также призвали жителей ряда улиц, расположенных вблизи предприятия, не покидать дома и не выходить на работу.

Российские войска поразили завод «Визар» в ночь на 6 июля. Предприятие, в частности, производило комплектующие для зенитных управляемых ракет, а также занималось их ремонтом и обслуживанием.

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