Минобороны раскрыло подробности об ответном массированном ударе по Украине

Минобороны: ВС России нанесли ответный массированный удар по Украине

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 6 июля нанесли ответный массированный удар по Украине. Подробности об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Уточняется, что атаки велись при помощи высокоточного оружия большой дальности наземного, воздушного, морского базирования, а также ударных беспилотников.

Под удары попали предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК), а также топливные и энергетические объекты в Киеве и Киевской области. В оборонном ведомстве уточнили, что цели атак использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ночь на 6 июля системы противовоздушной обороны сбили более полутысячи украинских дронов над территориями России. Как отмечали в Минобороны, атаке подверглись 22 региона, в том числе Калужская, Рязанская, Ростовская и Тульская области, а также Московский регион.