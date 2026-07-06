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13:58, 6 июля 2026Россия

Минобороны раскрыло подробности об ответном массированном ударе по Украине

Минобороны: ВС России нанесли ответный массированный удар по Украине
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Vladyslav Sodel / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 6 июля нанесли ответный массированный удар по Украине. Подробности об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Уточняется, что атаки велись при помощи высокоточного оружия большой дальности наземного, воздушного, морского базирования, а также ударных беспилотников.

Под удары попали предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК), а также топливные и энергетические объекты в Киеве и Киевской области. В оборонном ведомстве уточнили, что цели атак использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ночь на 6 июля системы противовоздушной обороны сбили более полутысячи украинских дронов над территориями России. Как отмечали в Минобороны, атаке подверглись 22 региона, в том числе Калужская, Рязанская, Ростовская и Тульская области, а также Московский регион.

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