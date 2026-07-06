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18:36, 6 июля 2026Культура

На Украине предложили ввести второй гимн

В Верховной Раде Украины предложили ввести духовный гимн «Боже великий, единый»
Андрей Шеньшаков

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Верховной Раде Украины предложили официально ввести второй гимн, помимо государственного. Об этом стало известно из официальных документов, опубликованных на сайте ведомства.

В парламенте страны хотят утвердить духовный гимн Украины «Боже великий, единый», который должны исполнять сразу после государственного.

Уточняется, что сейчас законопроект направлен на рассмотрение профильным комитетом.

Ранее совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины вынес решение о блокировке российских музыкальных исполнителей в стриминговых сервисах на территории страны.

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