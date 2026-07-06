На Украине предложили ввести второй гимн

В Верховной Раде Украины предложили официально ввести второй гимн, помимо государственного. Об этом стало известно из официальных документов, опубликованных на сайте ведомства.
В парламенте страны хотят утвердить духовный гимн Украины «Боже великий, единый», который должны исполнять сразу после государственного.
Уточняется, что сейчас законопроект направлен на рассмотрение профильным комитетом.
Ранее совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины вынес решение о блокировке российских музыкальных исполнителей в стриминговых сервисах на территории страны.