На Украине предложили ввести второй гимн

В Верховной Раде Украины предложили ввести духовный гимн «Боже великий, единый»

В Верховной Раде Украины предложили официально ввести второй гимн, помимо государственного. Об этом стало известно из официальных документов, опубликованных на сайте ведомства.

В парламенте страны хотят утвердить духовный гимн Украины «Боже великий, единый», который должны исполнять сразу после государственного.

Уточняется, что сейчас законопроект направлен на рассмотрение профильным комитетом.

Ранее совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины вынес решение о блокировке российских музыкальных исполнителей в стриминговых сервисах на территории страны.

