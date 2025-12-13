Реклама

На Украине заблокируют российских исполнителей

СНБО Украины постановил заблокировать российских исполнителей на стримингах
Андрей Шеньшаков

Фото: freepik / Designed by freepik

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины вынес решение о блокировке российских музыкальных исполнителей в стриминговых сервисах на территории страны. Об этом сообщает украинское агентство «Интерфакс».

По словам главы подкомитета Верховной Рады по музыкальной индустрии Александра Санченко, начался процесс блокировки по первым 120 исполнителям из РФ.

«Мы создали открытую google-форму и обратились к музыкальным медиа с призывом помочь. Туда добавили перечень исполнителей и подали в Службу безопасности Украины», — заявил Санченко.

По информации источника, композиции артистов из России будут удалены из общего доступа на Spotify, Apple Music и других платформах, действующих на Украине.

Ранее стало известно, что Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины будет блокировать русскоязычные песни.

